Tour, ultima tappa prima delle montagne: Milan, per il sogno serve un’impresa

Dopo il giorno di riposo, il Tour de France riprende con una settimana importante. Ci avviciniamo a grandi passi alla parte clou della Grande Boucle, si appresta a regalare le prime “vere” tappe in montagna, con ben tre appuntamenti sui Pirenei. Prima, però, una chance importante per i velocisti con la tappa odierna, l’undicesima, con 156.8 km attorno a Tolosa. In realtà, parliamo di una tappa che potrebbe regalare qualche sorpresa soprattutto negli ultimi 50 k