Tour de France, Arensman vince per distacco la 14ª tappa

LUCHON SUPERBAGNERES (Francia) - L'olandese Thymen Arensman ha vinto per distacco la 14ª tappa del Tour de France - da Pau a Luchon Superbagnères - tagliando in solitaria il traguardo dopo 182,6 km di corsa. Il ciclista della Ineos Grenadiers è stato il protagonista assoluto della tappa , portando a termine una lunga fuga dopo essersi lasciato alle spalle il leader della classifica generale Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Una tappa - quella odierna, tra le più ostiche della Grande Boucle con arrivo in salita dopo aver affrontato il Tourmalet , il Col d'Aspin e il Col de Peyresourde . Nella classifica generale lo sloveno Tadej Pogacar resta in maglia gialla con un vantaggio di 4'13" sul danese Jonas Vingegaard .

Tour de France, le parole del vincitore di tappa

"Volevo godermi l'esperienza del mio primo Tour - ammette l'olandese Thymen Arensman dopo aver tagliato il traguardo - sapevo che dovevo aspettare le montagne per fare qualcosa. Incredibile questa vittoria, sono riuscito ad entrare in un gruppo di corridoi molto forti. Ho avuto gambe eccezionali, questa è la condizione migliore della mia vita. Sapevo di avere un vantaggio ma pensavo che tre minuti non fossero abbastanza, Non credevo di chiudere così questa giornata, nel finale stavo cedendo ma sono riuscito a mantenere un po' di vantaggio ed arrivare da solo. Non mi aspettavo di vincere la mia prima tappa al primo Tour. Vincere così, in questo modo, è pazzesco".