Tour de France, impresa di Paret Peintre sul Mont Ventoux: Pogacar mantiene la maglia gialla

Il Tour de France regala spettacolo sulla storica ascesa del Mont Ventoux , teatro dell'impresa di Valentin Paret Peintre , che conquista la sedicesima tappa con un'azione da fuoriclasse. Il corridore francese della Soudal Quick Step ha battuto in volata il compagno di fuga Ben Healy (EF Education EasyPost) e Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), terzo a soli quattro secondi. Una vittoria di grande prestigio per Paret Peintre , nella tappa forse più iconica di questa edizione.

Pogacar e Vingegaard, duello infinito: solo due secondi li separano oggi

Alle spalle dei fuggitivi, si è consumato l'ennesimo capitolo del duello tra Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). I due si sono sfidati a colpi di scatti sull'ultima parte della salita, chiudendo praticamente alla pari: Pogacar ha guadagnato appena due secondi dal danese, mantenendo però con autorità la maglia gialla. In classifica generale, Pogacar allunga leggermente e ora comanda con 4'15'' di vantaggio su Vingegaard. Dietro, cambia tutto dal terzo posto in giù: Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe) è ora terzo a 9'03'', riuscendo anche a consolidare la maglia bianca di miglior giovane, infliggendo 36 secondi a Oscar Onley (Team Picnic PostNL), che scivola in quarta posizione. In crescita anche Primoz Roglic, che sale di una piazza superando Kevin Vauquelin. Domani il gruppo affronterà una frazione decisamente più tranquilla: la diciassettesima tappa, pianeggiante e lunga 160 km, porterà i corridori da Bollene a Valence, in una giornata attesa dai velocisti.