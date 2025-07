Tour de France, impresa di Milan sotto la pioggia. Pogacar resta in giallo

VALENCE (Francia) - Un grande Jonathan Milan ha vinto in volata la 17ª tappa del Tour de France, la Bollène-Valence di 160,4 chilometri. Per lo sprinter friulano della Lidl Trek è il secondo successo personale in questa edizione della corsa a tappe francese. Con uno spunto irresistibile sull'asfalto bagnato dalla pioggia, Milan ha preceduto sul traguardo il belga Jordi Meeus della Red Bull Bora Hansgrohe e il norvegese Lund Andresen della Picnic. Da segnalare la fuga del nostro Vincenzo Albanese e un tentativo da lontano di Van Aert che è stato ripreso dal gruppo prima della volata vincente di Milan.

Caduta a un chilometro dall'arrivo

A un chilometro dal traguardo c'è stata anche una rovinosa caduta di gruppo, per fortuna senza conseguenze, ma nella quale è rimasto imbottigliato, senza cadere, uno degli sprinter più attesi, il belga Tim Merlier della Soudal Quick Step. Con questa vittoria Milan consolida la maglia verde di leader della classifica a punti e punta a diventare il terzo italiano a vincerla dopo Franco Bitossi e Alessandro Petacchi. Lo sloveno Tadej Pogacar del Team Uae Emirates resta in maglia gialla, al primo posto della classifica generale con un vantaggio di 4'15" sul norvegese Jonas Vingegaard della Visma Lease a Bike e 9'03" sul tedesco Filipi Lipowitz della Red Bull Bora-Hansgrohe. Quella odierna era probabilmente l'ultima tappa con arrivo in volata: il Tour de France si concluderà domenica prossima.

La gioia di Milan

Ai microfoni di Eurosport, il 24enne Milan ha raccontato la propria gioia per il successo di tappa: "Sono davvero felice, non ho parole. Sono riuscito a sopravvivere alle montagne, soprattutto grazie all'aiuto di tutta la mia squadra. Ogni singolo giorno ho sentito il supporto dei miei compagni, anche oggi è stata una giornata dura perché abbiamo dovuto controllare sin dall'inizio. Sulla prima salita mi sono staccato, poi abbiamo fatto un buon ritmo. Il finale è stato complicato anche per la pioggia, nelle rotonde bisognava stare sempre davanti. Questa è stata una vittoria di squadra, devo ringraziare tutti. Stuyven mi ha lanciato in maniera perfetta per il mio sprint. Non ho visto la caduta, ma spero che stiano tutti bene. La maglia verde? Non è ancora finita, ci aspettano delle giornate dure, ma per ora è andato tutto bene".