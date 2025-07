Milan, la maglia verde è più vicina: ecco come difendersi da Pogacar

Un sogno in verde da far diventare realtà. Con la vittoria di ieri nella diciassettesima tappa, Jonathan Milan ha dato uno strappo importante per la maglia verde del Tour de France. È stato lui a tagliare per primo il traguardo di Valence dopo 160 km di gara con partenza a Bollene. Una volata intensa e caotica, con anche diverse cadute, vinta sotto la pioggia. Si è trattato della seco