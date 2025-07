Tour de France, Pogacar resta in maglia gialla ma tampona l'auto team di Vingegaard

Tadej Pogacar consolida il primo posto al Tour de France 2026 con un altro colpo da campione. Nella durissima diciottesima tappa con arrivo in quota sul Col de la Loze , lo sloveno ha piazzato lo scatto decisivo a 400 metri dal traguardo, arrivando in seconda posizione alle spalle dell'australiano Ben O'Connor e mettendo altri 9 secondi tra sè e Jonas Vingegaard , arrivato terzo. Una manciata di secondi che pesa come oro nella lotta per la classifica generale, dove Pogacar mantiene la maglia gialla e aumenta il margine sul rivale della Visma-Lease a Bike .

Prima della partenza Pogacar tampona l'auto di Vingegaard

La diciottesima tappa del Tour de France 2026, con arrivo previsto sull'impegnativa salita del Col de la Loze, è cominciata con un episodio curioso quanto inaspettato. Durante il trasferimento verso la partenza, Tadej Pogacar, leader della classifica generale e maglia gialla, ha tamponato con la propria bici l'auto del team Visma-Lease a Bike, quella del suo diretto rivale Jonas Vingegaard. A raccontarlo è stato lo stesso Pogacar, con il consueto spirito ironico, ai microfoni di ITV Sport: "Forse voleva provare i miei freni, non ero pronto, non vedevo nessuno davanti. Non so perchè abbiano frenato così", ha scherzato lo sloveno, come riportato anche l'Equipe. Fortunatamente, nessun danno per lui, solo una leggera botta e tanta autoironia.