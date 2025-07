Tour de France Femmes, nove tappe per la doppietta Longo Lamborghini: ecco tutto quello che c'è da sapere

Il Tour non si ferma, anzi riparte. E raddoppia. Tredici giorni dopo il successo di Elisa Longo Borghini al Giro d’Italia Women ecco il Tour de France Femmes. Il terzo grande giro del calendario ciclistico femminile scatta domani dalla Bretagna e propone 1168 chilometri totali che le atlete percorreranno in nove tappe. A differenza del Tour maschile l'Italia può sperare davvero in un