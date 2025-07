Il quarto Tour di Pogacar è anche il primo memorabile di Milan

Piovono medaglie come polpette. Da ogni parte d’Europa. In tante discipline diverse. L’ultima, in una domenica che si chiuderà con una splendida vittoria di Van Aert sui Campi Elisi, è un oro europeo, e lo porta a casa dal Portogallo Valentina Corvi, nella mountain bike. Si aggiunge al successo del Team Relay, arrivato poche ore prima, e all’argento e al bronzo firmati dallo junior Brafa. Poche ore prima, a qualche chilometro più a est, l’allieva A