Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pogacar cala il poker al Tour de France e ammette: "Avevo segnato questa tappa in rosso sul calendario"

La maglia gialla si aggiudica la quarta vittoria di tappa, attaccando sul Col du Haag
2 min
TagsPogacarTour de France

Tadej Pogacar è sempre più padrone del Tour de France. Lo sloveno, che guida la classifica generale e veste la maglia gialla, si è imposto nella 14esima tappa della corsa francese, che ha portato i corridori sul traguardo di Le Markstein Fellering. Pogacar ha attaccato sulla salita del Col du Haag, e si e' presentato da solo all'arrivo.

Quarta vittoria per Pogacar

Per la maglia gialla, che ha aumentato il vantaggio in classifica generale sul danese Jonas Vingegaard, arrivato oggi insieme col francese Paul Seixas e il messicano Isaac Del Toro, a una quarantina di secondi di distacco, si tratta della quarta vittoria in questa edizione del Tour de France. Lo sloveno è ora al comando con 4'30" su Vingegaard e 5'04" su Evenepoel.

Pogacar: "Avevo cerchiato la tappa di oggi in rosso"

"E' stata una giornata perfetta. Tra noi corridori abbiamo dato vita a una tappa intensa, ed e' stato bello vedere tanta gente lungo la strada della salita: sul colle finale poi, e' stato davvero incredibile, mai visto nulla del genere", ha dichiarato Pogacar all'arrivo. Lo sloveno ha ammesso che "il traguardo di oggi era perfetto per le mie caratteristiche: l'avevo cerchiato da tempo sul calendario". L'attacco decisivo è arrivato sull'ultima salita. "Sapevo che Del Toro poteva non essere al cento per cento della sua condizione - ha spiegato - e allora ho aspettato per vedere cosa facevano le altre squadre. Poi ho deciso, ho attaccato negli ultimi due chilometri di salita, ed e' andata bene". Domani altra tappa in salita. "Sara' ancora piu' difficile di oggi, specie per la nostra squadra. Ma non voglio dire nulla di come l'abbiamo preparata".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tour de France

Da non perdere

Pogacar nel segno di Djokovic dPogacar cala il poker

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS