Pogacar cala il poker al Tour de France e ammette: "Avevo segnato questa tappa in rosso sul calendario"

Tadej Pogacar è sempre più padrone del Tour de France. Lo sloveno, che guida la classifica generale e veste la maglia gialla, si è imposto nella 14esima tappa della corsa francese, che ha portato i corridori sul traguardo di Le Markstein Fellering. Pogacar ha attaccato sulla salita del Col du Haag, e si e' presentato da solo all'arrivo.

Quarta vittoria per Pogacar

Per la maglia gialla, che ha aumentato il vantaggio in classifica generale sul danese Jonas Vingegaard, arrivato oggi insieme col francese Paul Seixas e il messicano Isaac Del Toro, a una quarantina di secondi di distacco, si tratta della quarta vittoria in questa edizione del Tour de France. Lo sloveno è ora al comando con 4'30" su Vingegaard e 5'04" su Evenepoel.

Pogacar: "Avevo cerchiato la tappa di oggi in rosso"

"E' stata una giornata perfetta. Tra noi corridori abbiamo dato vita a una tappa intensa, ed e' stato bello vedere tanta gente lungo la strada della salita: sul colle finale poi, e' stato davvero incredibile, mai visto nulla del genere", ha dichiarato Pogacar all'arrivo. Lo sloveno ha ammesso che "il traguardo di oggi era perfetto per le mie caratteristiche: l'avevo cerchiato da tempo sul calendario". L'attacco decisivo è arrivato sull'ultima salita. "Sapevo che Del Toro poteva non essere al cento per cento della sua condizione - ha spiegato - e allora ho aspettato per vedere cosa facevano le altre squadre. Poi ho deciso, ho attaccato negli ultimi due chilometri di salita, ed e' andata bene". Domani altra tappa in salita. "Sara' ancora piu' difficile di oggi, specie per la nostra squadra. Ma non voglio dire nulla di come l'abbiamo preparata".