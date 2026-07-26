Pogacar da leggenda: quinto trionfo al Tour de France, ma l'ultima tappa è di Van der Poel

PARIGI (FRANCIA) - Festa per due sugli Champs-Élysées, dove il 31enne olandese Mathieu Van der Poel ha vinto la 21ª e ultima tappa del Tour de France 2026 (89 km di circuito cittadino a Parigi) e Tadej Pogacar ha conquistato il suo quinto titolo alla 'Grande Boucle' (il terzo consecutivo dopo quelli del 2024 e 2025 e che va ad aggiungersi ai trionfi del 2020 e 2021), eguagliando il record di altre leggende del ciclismo come Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.

Pogacar nella leggenda: quinto trionfo al Tour de France

Il 27enne ciclista sloveno della UAE Team Emirates XRG ha coronato così tre settimane di dominio assoluto lungo le strade transalpine, cucendosi sulla pelle una maglia gialla mai messa in discussione. Dopo il ritiro di Jonas Vingegaard, un pur ottimo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) non ha potuto nulla nel duello con Pogacar e ha chiuso il Tour secondo in classifica generale. Terza piazza per il messicano Isaac Del Toro (UAE Emirates), che ha centrato anche la maglia bianca.

La gioia dello sloveno dopo l'ennesima impresa

"È stata una giornata fantastica, sono senza parole - ha detto lo stesso Pogacar alla fine della corsa -. C'era un'atmosfera eccezionale. Sono felice che sia finito e che sia io il vincitore per la quinta volta. Ogni vittoria è sempre qualcosa di speciale. Ho fatto sette Tour e sono salito sempre sul podio, vincendo cinque volte. È davvero incredibile. Il segreto è godere di quello che si fa e avere una squadra che ti dà fiducia anche nei momenti difficili. Ora devo trovare un nuovo obiettivo, intanto mi godo il momento. Adesso la Vuelta? Vediamo".

Capolavoro di Van Der Poel sugli Champs-Élysées

Applausi anche per Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier-Tech), autore nell'ultima tappa parigina di un'azione personale strepitosa che gli è valsa il successo di frazione davanti al compagno di squadra Jasper Philipsen e alla maglia verde Mads Pedersen (Lidl-Trek). "L'anno scorso ho dovuto guardare dalla televisione questa tappa e ho aspettato tanto questo momento. È un sogno vincere qui - ha detto ai microfoni di 'Rai Sport' il 31enne olandese della Alpecin Premier-Tech dopo la vittoria sugli Champs-Élysées -. È stata una battaglia durissima, essere lì con i corridori più forti al mondo. Ho grande rispetto per Pogacar. Sono andato più forte che potevo e mi sono ritrovato la ruota di Philpsen di fianco. Questo dimostra che non molliamo mai come squadra. Sono super felice. Questa era una delle tappe che volevo assolutamente vincere nella mia carriera".