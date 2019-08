Valverde vince la settima tappa della Vuelta: Lopez torna leader

ROMA - Il campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar) ha vinto la settima tappa della Vuelta, la Onda-Mas de la Costa di 183 chilometri. Sulla ripida salita finale, ha sfidato e battuto nell'ordine lo sloveno Primoz Roglic e i colombiani Miguel Angel Lopez e Nairo Quintana, col primo dei due che torna a indossare per la terza volta in questa edizione la maglia rossa di leader della classifica generale. Fabio Aru, visto in ripresa, ha chiuso ottavo a 51” dal vincitore. Valverde, che ha portato a casa la dodicesima vittoria nella corsa a tappe spagnola, è terzo in classifica generale con 16” di ritardo su Lopez. Secondo è Roglic, staccato di 6” dal leader. Quarto Quintana, a 27”. (Italpress)

Tutte le notizie di altri sport