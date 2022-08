Ciclismo, Vuelta: Arndt e Donovan positivi al Covid

Altri tre abbandoni alla Vuelta a España per positività al Covid-19. Il tedesco Nikias Arndt, il britannico Mark Donovan (entrambi del Team Dsm) ed il francese Anthony Delaplace non prenderanno il via dell'ottava tappa della corsa spagnola a causa di una positività. I due compagni di squadra, fa sapere la loro squadra, al momento non hanno sintomi. Salgono così a sette i ritiri alla Vuelta per Covid dopo quelli di ieri del finlandese Jaakko Hanninen e dell'italiano Andrea Vendrame, entrambi della AG2R-Citroen, e dell'olandese Daan Hoole (Trek-Segafredo) e del ceco Jan Hirt (IntermarchéWanty-Gobert Materiaux).