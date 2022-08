Vuelta, Evenepoel vince la decima tappa e allunga in classifica

ALICANTE (SPAGNA) - Remco Evenepoel ha trionfato nella decima tappa della Vuelta 2022, la cronometro di 31 chilometri tra Elche e Alicante e ha consolidato la sua leadership nel Giro di Spagna. Il corridore belga di Quick-Step Alpha Vinyl Team, leader della corsa spagnola, è risultato nettamente il più veloce, concludendo la sua prova in 33'18" davanti a Primoz Roglic (Jumbo-Visma) di 48", sul podio anche il francese Remi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl). Scala in terza posizione in classifica generale lo spagnolo Enric Mas, solamente decimo nella cronometro. Domani l'undicesima frazione con i 191.2 km da ElPozo Alimentacion a Cabo de Gata.