Vuelta, altri due ritiri: Yates e Sikavov positivi al Covid

Simon Yates e Pavel Sikavov abbandonano la Vuelta. L'inglese, leader del team BikeExchange, attualmente 5° in classifica generale, è risutato positivo al Covid ed è stato costretto al ritiro dalla corsa. Lo ha annunciato, con un comunicato, la sua squadra. Yates ha accusato sintomi nella notte e si è sottoposto al test che è risultato positivo. Il russo naturalizzato francese della Ineos Grenadiers, invece, non ha presentato alcun sintomo ma è comunque risultato positivo. Dal via della Vuelta, lo scorso 19 agosto, almeno 18 corridori sono risultati positivi al Covid con un incremento dei casi megli ultimi giorni. Ieri altri quattro corridori avevano rinunciato a disputare la crono perché positivi al coronavirus: l'inglese Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), l'australiano Harry Sweeny (Lotto-Soudal), lo spagnolo José Herrada (Cofidis) e l'irlandese Sam Bennett (Bora), vincitore di due tappe e in corsa per la maglia verde.