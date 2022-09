Vuelta 2022, Roglic non ce la fa: costretto al ritiro

Per la prima volta dopo tre anni il nome di Primoz Roglic non comparirà nell'albo d'oro della Vuelta di Spagna. La brutta caduta negli ultimi metri della sedicesima frazione costringono lo sloveno della Jumbo-Visma, vincitore delle ultime tre edizioni del Giro di Spagna, al ritiro. "Sfortunatamente - annuncia il team - Roglic non sarà al via della tappa numero 17 come conseguenza della caduta di ieri. Riprenditi presto campione! Grazie per tutti i bellissimi momenti di questa Vuelta. Avevi piani ambiziosi per le ultime giornate ma purtroppo non sono destinati a realizzarsi". Esce di scena dunque un candidato forte alla vittoria finale: Roglic, che si era aggiudicato la quarta tappa di questa edizione, era secondo nella generale, a 1'26" da Remco Evenepoel il cui primo inseguitore diventa dunque Enric Mas, staccato di 2'01" con Juan Ayuso, 19 anni e al suo primo Grande Giro, che sale al terzo posto ma a 4'49" dalla maglia rossa.