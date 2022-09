Vuelta 2022, Pedersen si aggiudica la 19ª tappa. Il leader resta Evenepoel

TALAVERA DE LA REINA (Spagna) - Mads Pedersen si aggiudica in 3h19'11" la 19ª e terz'ultima tappa della Vuelta di Spagna 2022, giunta alla sua 77ª edizione. Il corridore danese della Trek-Segafredo vince la volata con partenza e arrivo a Talavera de la Reina dopo 138.3 km e la doppia scalata del Puerto del Pielago. Nulla da fare per il britannico Fred Wright del Bahrain Victorious e il belga Gianni Vermeersch dell'Alpecin-Deceuninck che chiudono la corsa al secondo e terzo posto. Il 26enne ciclista di Aarhus consolida così la maglia verde di leader della classifica a punti. Tappa tranquilla per la maglia rossa Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), sempre con 2'07" di vantaggio su Enric Mas (Movistar Team). Anonimo 15° posto per Davide Villella, corridore azzurro con il team Cofidis. Nella giornata di domani le ultime scalate con i 181 km da Moralzarzal a Puerto de Navacerrada prima dell'epilogo di Madrid.