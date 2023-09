Vuelta, Evenepoel vince la 18ª tappa dopo 29 km di fuga

PUERTO DE LA CRUZ DE LINARES (Spagna) - Il belga Remco Evenepoel ha ottenuto la sua terza vittoria nella Vuelta 2023 facendo sua la 18ª tappa, a Puerto de La Cruz de Linares, dopo un altro raid in solitaria con una fuga di 29 chilometri . L'italiano Damiano Caruso ha conquistato un apprezzabile secondo posto , Andras Kron ha completato il podio con un margine di 5'10''. Lo statunitense Sepp Kuss resta il leader della classifica in maglia rossa, con 17'' di vantaggio su Jonas Vingegaard e oltre un minuto su Primoz Roglic .

Le parole di Caruso

“Tutti sapevamo che Evenepoel era più forte tra quelli in fuga - sottolinea il corridore italiano - e alla fine lo ha dimostrato. Il secondo posto vale tantissimo per me, sono soddisfatto di quello che ho fatto, E’ stato una buona giornata. Provare a seguire Evenepoel è come seguire uno scooter - ha concluso il ciclista della Bahrain Victorius - ma è un’impresa difficile anche per gli altri corridori. Per questo, sono davvero contento".