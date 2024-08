Vuelta, Van Aert vince la terza tappa e resta leader

Wout Van Aert, leader della classifica generale, si è imposto in volata nella terza tappa della Vuelta, che ha portato i corridori da Lousa a Castelo Branco per 191,2 km. Il ciclista belga ha preceduto sul traguardo Kaden Groves e Jon Aberasturi. Domani la corsa torna in Spagna con l'arrivo in salita della Plasencia-Villuercas di 170,5 km.