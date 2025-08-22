Vuelta al via, tutti contro Vingegaard: Ciccone, Tiberi e Pellizzari le speranze azzurre  

Sarà un’edizione della Vuelta speciale, quella che scatterà nella giornata di domani. Intanto, perché sarà la numero ottanta, a novant’anni dalla prima. Poi, perché prenderà il via dall’Italia, da Torino e ancora più precisamente dalla Reggia di Venaria Reale. Ma, soprattutto, perché lungo le ventuno tappe fino al traguardo di Madrid del 14 settembre, si profila una caccia a Jonas Vingegaard, grande favorito della vigil