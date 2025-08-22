Vuelta al via, tutti contro Vingegaard: Ciccone, Tiberi e Pellizzari le speranze azzurre  

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Sarà un’edizione della Vuelta speciale, quella che scatterà nella giornata di domani. Intanto, perché sarà la numero ottanta, a novant’anni dalla prima. Poi, perché prenderà il via dall’Italia, da Torino e ancora più precisamente dalla Reggia di Venaria Reale. Ma, soprattutto, perché lungo le ventuno tappe fino al traguardo di Madrid del 14 settembre, si profila una caccia a Jonas Vingegaard, grande favorito della vigil
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte