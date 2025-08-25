Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ladri di biciclette alla Vuelta: furti nella notte alla squadra del leader Vingegaard

Nel corso di una delle tappe italiane, sono state sottratte una ventina di bici alla Visma-Lease a Bike
Ladri di biciclette alla Vuelta: furti nella notte alla squadra del leader Vingegaard© LAPRESSE
1 min

Incredibile, ma vero: nel corso delle tappe italiane della Vuelta (oggi in programma la terza e ultima frazione nel nostro Paese, che porterà i corridori da San Maurizio Canavese a Ceres), si è verificato un furto ai danni della Visma-Lease a Bike, la squadra in cui milita Jonas Vingegaard, maglia rossa e leader della corsa. Sarebbero state sottratte circa una ventina di bicilette. 

Il comunicato del Team

“Ieri sera, il furgone dei nostri meccanici - si legge in una nota - è stato scassinato e diverse biciclette sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando alacremente per garantire che la squadra sia pronta per la terza tappa. La polizia ha avviato un'indagine sull'incidente”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Vuelta a Espana

Da non perdere

Vuelta al via, tutti contro VingegaardIntervista a Davide Cassani