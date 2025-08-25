Incredibile, ma vero: nel corso delle tappe italiane della Vuelta (oggi in programma la terza e ultima frazione nel nostro Paese, che porterà i corridori da San Maurizio Canavese a Ceres ), si è verificato un furto ai danni della Visma-Lease a Bike, la squadra in cui milita Jonas Vingegaard, maglia rossa e leader della corsa. Sarebbero state sottratte circa una ventina di bicilette.

Il comunicato del Team

“Ieri sera, il furgone dei nostri meccanici - si legge in una nota - è stato scassinato e diverse biciclette sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando alacremente per garantire che la squadra sia pronta per la terza tappa. La polizia ha avviato un'indagine sull'incidente”.