Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Vuelta a Espana 2025, show Italia: Ganna vince la 18esima tappa

Il cronoman azzurro chiude la propria prova, la crono di Valladolid, in 13'00" inanellando il secondo successo consecutivo dopo quella di ieri di Giulio Pellizzari
Vuelta a Espana 2025, show Italia: Ganna vince la 18esima tappa© EPA

VALLADOLID (SPAGNA) - Filippo Ganna vince la diciottesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la cronometro di Valladolid di 12,2 chilometri. Il cronoman azzurro chiude la propria prova in 13'00" inanellando il secondo successo consecutivo per l'Italia dopo quella di ieri, mercoledì 10 settembre, di Giulio Pellizzari. In seconda posizione per Jai Vine (UAE Team Emirates XRG), a un solo secondo, terzo il compagno di squadra Joao Almeida a 8".

Vuelta a Espana 2025, paura per le proteste filo palestinesi

La frazione è stata ridimensionata a causa della paura per le proteste filo-palestinesi, con i manifestanti sin dalla prima tappa hanno interrotto e creato problemi per la presenza della Israel Premier-Tech: soltanto 12 km dei 24 previsti all'inizio, ma oggi non ci sono stati problemi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Vuelta a Espana

Vuelta a Espana 2025, come cambiano le classifiche dopo Valladolid

Almeida è riuscito a guadagnare 10" su Vingegaard che difende la maglia rossa. Domani, venerdì 12 settembre, si tornerà in strada per una tappa dedicata interamente ai velocisti, la Rueda-Guijuelo, di 161,9 km.

Classifica maglia rossa (classifica a tempo)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma | Lease a Bike) in 65h07'13"

2. Joao Almeida POR (UAE Team Emirates XRG) a 40"

3. Tom Pidcock GBR (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'39"

4. Jai Hindley AUS a 3'18"

5. Giulio Pellizzari ITA a 4'19"

6. Matthew Riccitello USA a 5'17"

7. Felix Gall AUT a 5'20"

8. Sepp Kuss USA a 7'26"

9. Torstein Traeen NOR a 7'42"

0. Matteo Jorgenson USA a 10'19"

Maglia a pois (miglior scalatore)

1. Jay Vine AUS (UAE Team Emirates XRG) 61 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 41

3. Louis Vervaeke BEL (Soudal Quick-Step) 32

Maglia verde (classifica a punti)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 239 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 160

3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 115

Maglia bianca (miglior giovane)

1. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-BORA-hansgrohe) in 65h11'32"

2. Matthew Riccitello USA (Israel-Premier Tech) a 58"

3. Junior Lecerf BEL (Soudal Quick-Step) a 8'05"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Vuelta a Espana

VALLADOLID (SPAGNA) - Filippo Ganna vince la diciottesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la cronometro di Valladolid di 12,2 chilometri. Il cronoman azzurro chiude la propria prova in 13'00" inanellando il secondo successo consecutivo per l'Italia dopo quella di ieri, mercoledì 10 settembre, di Giulio Pellizzari. In seconda posizione per Jai Vine (UAE Team Emirates XRG), a un solo secondo, terzo il compagno di squadra Joao Almeida a 8".

Vuelta a Espana 2025, paura per le proteste filo palestinesi

La frazione è stata ridimensionata a causa della paura per le proteste filo-palestinesi, con i manifestanti sin dalla prima tappa hanno interrotto e creato problemi per la presenza della Israel Premier-Tech: soltanto 12 km dei 24 previsti all'inizio, ma oggi non ci sono stati problemi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Vuelta a Espana

Da non perdere

Ciclismo, gli italiani volano ma...Ciclismo, al lavoro per una nuova generazione d'oro
1
Vuelta a Espana 2025, show Italia: Ganna vince la 18esima tappa
2
Vuelta a Espana 2025, come cambiano le classifiche dopo Valladolid