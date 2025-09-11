Vuelta a Espana 2025, show Italia: Ganna vince la 18esima tappa

Vuelta a Espana 2025, paura per le proteste filo palestinesi

La frazione è stata ridimensionata a causa della paura per le proteste filo-palestinesi, con i manifestanti sin dalla prima tappa hanno interrotto e creato problemi per la presenza della Israel Premier-Tech: soltanto 12 km dei 24 previsti all'inizio, ma oggi non ci sono stati problemi.