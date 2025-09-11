Vuelta a Espana 2025, show Italia: Ganna vince la 18esima tappa

VALLADOLID (SPAGNA) - Filippo Ganna vince la diciottesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la cronometro di Valladolid di 12,2 chilometri. Il cronoman azzurro chiude la propria prova in 13'00" inanellando il secondo successo consecutivo per l'Italia dopo quella di ieri, mercoledì 10 settembre, di Giulio Pellizzari. In seconda posizione per Jai Vine (UAE Team Emirates XRG), a un solo secondo, terzo il compagno di squadra Joao Almeida a 8".
Vuelta a Espana 2025, paura per le proteste filo palestinesi
La frazione è stata ridimensionata a causa della paura per le proteste filo-palestinesi, con i manifestanti sin dalla prima tappa hanno interrotto e creato problemi per la presenza della Israel Premier-Tech: soltanto 12 km dei 24 previsti all'inizio, ma oggi non ci sono stati problemi.
Vuelta a Espana 2025, come cambiano le classifiche dopo Valladolid
Almeida è riuscito a guadagnare 10" su Vingegaard che difende la maglia rossa. Domani, venerdì 12 settembre, si tornerà in strada per una tappa dedicata interamente ai velocisti, la Rueda-Guijuelo, di 161,9 km.
Classifica maglia rossa (classifica a tempo)
1. Jonas Vingegaard DEN (Visma | Lease a Bike) in 65h07'13"
2. Joao Almeida POR (UAE Team Emirates XRG) a 40"
3. Tom Pidcock GBR (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'39"
4. Jai Hindley AUS a 3'18"
5. Giulio Pellizzari ITA a 4'19"
6. Matthew Riccitello USA a 5'17"
7. Felix Gall AUT a 5'20"
8. Sepp Kuss USA a 7'26"
9. Torstein Traeen NOR a 7'42"
0. Matteo Jorgenson USA a 10'19"
Maglia a pois (miglior scalatore)
1. Jay Vine AUS (UAE Team Emirates XRG) 61 punti
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 41
3. Louis Vervaeke BEL (Soudal Quick-Step) 32
Maglia verde (classifica a punti)
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 239 punti
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma | Lease a Bike) 160
3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) 115
Maglia bianca (miglior giovane)
1. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-BORA-hansgrohe) in 65h11'32"
2. Matthew Riccitello USA (Israel-Premier Tech) a 58"
3. Junior Lecerf BEL (Soudal Quick-Step) a 8'05"
VALLADOLID (SPAGNA) - Filippo Ganna vince la diciottesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la cronometro di Valladolid di 12,2 chilometri. Il cronoman azzurro chiude la propria prova in 13'00" inanellando il secondo successo consecutivo per l'Italia dopo quella di ieri, mercoledì 10 settembre, di Giulio Pellizzari. In seconda posizione per Jai Vine (UAE Team Emirates XRG), a un solo secondo, terzo il compagno di squadra Joao Almeida a 8".
Vuelta a Espana 2025, paura per le proteste filo palestinesi
La frazione è stata ridimensionata a causa della paura per le proteste filo-palestinesi, con i manifestanti sin dalla prima tappa hanno interrotto e creato problemi per la presenza della Israel Premier-Tech: soltanto 12 km dei 24 previsti all'inizio, ma oggi non ci sono stati problemi.