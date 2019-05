Coppa del Presidente all'Umbria

Nell’ultima piovosissima giornata di gare a Piazza di Siena, unitamente alle prove dello CSIO5* romano si sono completate quelle nazionali inserite nel fitto programma sviluppatosi anche sul campo gara in sabbia del Galoppatoio. Su tutte la Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo, in cui tra le quindici regioni in gara è emersa l’Umbria (nella foto), con la squadra agli ordini del capo equipe Salvatore Prete e composta da Sean Mascenti su Nodoubt Z, Elena Datti su Nebbia delle Schiave, Caterina Vanni con Lallanovak e Beatrice Margiotta su Charlotte Romagnolo. L’Umbria ha concluso con 1 penalità e 464”34 come somma dei tempi. Secondo posto per la Liguria (Giulia Oneto su Okita Louvo, Francesca Torre su Everest, Lorenza Poirino su Iliaz vd Guldennagel e Francesca Modaffari con Souchka du Lys) con 4 penalità e 444”75, podio completato dalla Sicilia (Marianna Pia Bracchitta su Olimpix; Giulia Conigliaro su Colin, Elia Azzaro con Ira di Nicoletta, Daria Zuccaro con Betty van de Helle e Enrico Sebastiano Cocuzza su Basil) con 5 penalità e 459”60 il totale dei tempi.