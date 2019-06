Dressage: un mese agli Europei giovanili

Presso l’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano (nella foto) sono stati presentati i FEI Dressage European Championship U25/YR/J/Ch 2019, evento che dal 24 al 28 luglio vedrà in rettangolo i migliori giovani cavalieri ed amazzoni europei. A fare gli onori di casa per la Federazione Italiana Sport Equestri è stata Grazia Rebagliati Basano, consigliere e referente per il dressage della FISE. Alla presenza di Daniele De Paduanis, presidente del comitato organizzatore, è stato lo show director ing. Cesare Croce a delineare quelli che saranno gli aspetti organizzativi e le innovazioni dei FEI Dressage European Championship Youth 2019, come l’utilizzo del sistema eDressage, che renderà più efficiente la trasmissione delle votazioni attraverso l’inserimento in tempo reale delle votazioni nella piattaforma iCloud di SAP. Questo permetterà di avere delle classifiche immediate e di trasmettere a ogni singolo cavaliere e ogni giudice le schede di votazione via e-mail. Alla presentazione hanno partecipato anche i presidenti dei Comitati Regionali di Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, rispettivamente Ruggero Sassi, Gabriella Moroni, Massimo Petaccia e Mirella Bianconi Ponti: le loro rappresentative di caroselli pony parteciperanno alla cerimonia di apertura della manifestazione cui seguirà lo spettacolo serale presentato da Amahorse.