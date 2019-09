Longines Global Champions Tour da oggi a Roma

La capitale torna a essere punto di riferimento della grande equitazione. Per il quinto anno consecutivo la maestosa cornice dello Stadio del Marmi “Pietro Mennea” ha cambiato faccia per ospitare la sedicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2019, il più prestigioso circuito internazionale di salto a ostacoli che vedrà in gara le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del mondo.

Niente più pista di atletica e prato, ora all’interno di uno dei più affascinanti stadi del mondo ci sono sabbia e ostacoli, le tribune sono coperte ed è tutto pronto per ospitare le stelle del jumping mondiale che, da oggi a domenica 8 settembre, si contenderanno punti importanti, a tre tappe dalla fine, per il titolo della competizione.

I MIGLIORI DEL MONDO. La manifestazione, passata agli onori delle cronache come la “Formula 1 dell’equitazione”, ospiterà 15 gare tra cui le due competizione regine: la gara individuale del Longines Global Champions Tour e la competizione a squadre della Global Champions League.

Il concorso capitolino vedrà anche quest’anno la partecipazione dei migliori binomi del pianeta: 111 atleti in rappresentanza di 25 Paesi e 3 continenti insieme a 193 cavalli, con un montepremi in palio di circa 850mila euro, dei quali 300mila solo per il Gran Premio del Longines Global Champions Tour. La manifestazione, come è ormai consutudine, sarà ad ingresso gratuito, una quattro giorni ricchissima di appuntamenti, spettacoli e iniziative per il pubblico di tutte le età.

LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR. Il circuito internazionale d’eccellenza del Longines Global Champions Tour, ideato nel 2006 dal campione olimpico olandese Jan Tops, ha trasformato il panorama agonistico e organizzativo del salto ostacoli mondiale. Il suo format innovativo, gli altissimi standard qualitativi, i montepremi più ricchi e lo svolgimento nelle più suggestive location del pianeta gli hanno garantito un successo ed un’espansione senza precedenti nella storia degli sport equestri.

Giunto alla sua quattordicesima edizione, quest’anno il Longines Global Champions Tour si sviluppa su un calendario di 19 appuntamenti complessivi, distribuiti in 14 Paesi e 3 continenti, arricchito dalle due nuove tappe di Stoccolma e New York. Il montepremi in palio per la stagione 2019 è pari a 35 milioni di euro complessivi tra Longines Global Champions Tour e Global Champions League.

La tappa romana è la sedicesima del circuito. La Città Eterna raccoglierà il percorso sportivo iniziato a Doha lo scorso 28 febbraio e proseguito a Città del Messico, Miami Beach, Shangai, Madrid, Amburgo, Cannes, Stoccolma, Cascais Estoril, Monaco, Parigi, Chantilly, Berlino, Londra e Valkenswaard. A seguire, la Capitale passerà il testimone alle tappe di Ramatuelle-Saint Tropez (12-14 settembre) e New York (27-29 settembre).

L’appuntamento nella Grande Mela, nella cornice di Governors Island, al cospetto della Statua della Libertà, incoronerà il vincitore del circuito Longines Global Champions Tour 2019 e segnerà la conclusione della Regular Season della Global Champions League.

La stagione culminerà con l’ultimo atto dei Playoff di Praga (21-24 novembre): primo appuntamento indoor nella storia del circuito introdotto lo scorso anno, un montepremi record da ben 12 milioni di euro, vedrà sfidarsi nel Super Grand Prix LGCT i vincitori individuali di tutti i gran premi della stagione 2019 e nella Super Cup Global Champions League le 16 squadre in gara.

NON SOLO EQUITAZIONE. Tantissime le iniziative collaterali che animeranno le giornate romane, a partire dalla Future Champions, progetto ideato dalla coordinatrice dell’evento Eleonora di Giuseppe, in cui verrà fornita la possibilità a cavalieri in erba di avere a disposizione aree dedicate.

Il Baby Horse Village dove sarà possibile fare il battesimo della sella o delle carrozze. Ci sarà anche un Dog Bar con un centro di osteopatia animale gratuito. Questa sera andrà in scena un esclusivo Opening Party con Niko Romito che presenterà le sue “Bombe”, mentre sabato 7, dalle 19, grande spettacolo con il Carosello di Lance dei Lancieri di Montebello, del Carosello San Raffaele Viterbo - Villa Buon Respiro e della Festa Rinascimentale che attraverserà la storia e le tradizioni del Lazio.

Tra le iniziative di integrazione il progetto ASI “Io ci sto dentro” che coinvolgerà detenuti in permesso, ex detenuti o detenuti in semilibertà che saranno chiamati a svolgere mansioni di sicurezza ed altre attività di reinserimento. Domenica 8 Gran Premio Fidasc 2019 di Agility Dog.