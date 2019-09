Endurance: bronzo Italia

La tre giorni nel Parco di San Rossore a Pisa, nell’ambito di Toscana Endurance Lifestyle 2019, è iniziata nel migliore dei modi per i cavalieri azzurri. L’Italia ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nel FEI Meydan World Endurance Championship, che valeva come Mondiale Juniores e Young Riders (al via 105 binomi in rappresentanza di 21 squadre e 35 nazioni). I componenti del team guidato da Fausto Fiorucci (nella foto) sono stati protagonisti di una bellissima prestazione grazie a una strategia egregiamente impostata. A mettere la firma su questa autentica impresa è stata una squadra tutta in rosa che ha visto protagoniste Camilla Coppini (16ª con Antares by Nimroz, 22,18 kmh); Camilla Malta (18ª con Barbaforte Bosana, 21,32 kmh) e Caterina Coppini (22ª con Aron, 21,02 kmh). All’arrivo anche Giorgia Ielo (23ª con Calamita Bosana, 19,98 kmh), eliminata invece Linda Iosa (con Zabor des Pins). Imprendibili gli Emirati Arabi Uniti (con cinque binomi nelle prime posizioni di classifica: primo Saeed Almuhairi, secondo Shaheen Almazrouei e terzo Saif Almazrouei) e Spagna, che hanno conquistato rispettivamente oro e argento, l’Italia ha effettuato una saggia gara di attesa per poi attaccare Argentina e Francia e mettere pressione alle due rivali, che hanno pagato l’eliminazione di alcuni binomi all’arrivo.

Oggi, sempre sui 120 km, in programma l’HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival, una delle due tappe del circuito in programma in Europa, con 249 binomi di 35 nazioni. Domani si disputerà infine il FEI Meydan World Endurance Championship Young Horses, il Mondiale per giovani cavalli, con 73 cavalli e 20 nazioni.