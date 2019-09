Endurance: en plein EAU

L’edizione di “Toscana Endurance Lifestyle” al Parco di San Rossore (nella foto) s’è conclusa con il FEI Meydan World Endurance Championship Young Horses, il Mondiale per giovani cavalli, sui 120 km, al quale hanno partecipato 62 binomi. L’oro è andato a Suhail Ali Rashed Ali Al Ghailani, con Kalia des Cygnes (proprietario M7 Stables), per gli Emirati Arabi Uniti, che hanno fatto così l’en plein nelle tre gare. Secondo posto per lo spagnolo Gil Gerenguer Carrera con Lepanto de Guadarranque, e terza piazza per la francese Melody Theolissant con C'Pieraz du Vialaret. Tra gli italiani, miglior piazzamento per Caterina De Marchis, decima con Filodendro.