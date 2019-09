Una Costanza da votare

Vota Costanza, vota Costanza! C’è anche un po’ di Italia in lizza per i FEI Awards 2019, i riconoscimenti assegnati dalla Federazione Equestre Internazionale ai protagonisti dell’annata a livello mondiale. Unica rappresentante azzurra inserita nelle nomination delle cinque sezioni (“Miglior atleta”, “Miglior groom”, “Astro nascente”, “Contro la sorte” e “Solidarietà”) è infatti Costanza Laliscia, diventata campionessa europea di endurance in agosto a Euston Park. La 19enne amazzone perugina, portacolori del Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy, concorre per il “Longines FEI Rising Star”, la categoria “Astro nascente”: avversari l’irlandese Max Wachman (16 anni, salto ostacoli), il colombiano Juan Martin Clavijo (19 anni, volteggio) e la tedesca Semmieke Rothenberger (20 anni, dressage). Il “Longines FEI Rising Star”, così come i riconoscimenti delle altre sezioni, verrà assegnato sulla base di un meccanismo composito: 50% attraverso la votazione on line e 50% per effetto dei voti di un panel di 9 giudici individuati nel mondo degli sport equestri. Fino al 7 ottobre sarà possibile votare Costanza sul sito web www.fei.org/awards. I premi verranno assegnati il 19 novembre in una serata di gala a Mosca.