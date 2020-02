Il polo torna a Cortina

A distanza di sei anni dall’ultima edizione di Cortina Winter Polo, sabato 22 febbraio Cortina d’Ampezzo tornerà a ospitare un evento di polo sulla neve durante il fine settimana di Carnevale. E lo farà in una versione inedita: infatti Italia Polo Challenge-Cortina 2020 proporrà una partita con la formula dell’Arena Polo (tre giocatori per team, dimensioni del campo ridotte, massima visibilità per gli spettatori). Il match si giocherà nel Centro Sportivo “Antonella De Rigo” di Fiames e vedrà opposte due squadre di professionisti argentini. Il campo della struttura ampezzana, debitamente preparato con il fondo battuto dai “gatti delle nevi”, ospiterà l’atteso incontro dopo il tramonto. A chiusura della partita, nel puro stile del mondo del polo, la serata proseguirà nella tensostruttura allestita a bordo campo, per festeggiare il ritorno nella Regina delle Dolomiti di uno sport che già dalla fine degli anni ’50 ha trovato a Cortina un palcoscenico di straordinaria valenza. L’evento è organizzato da Italia Polo Challenge e dal Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri, con il patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo e della Federazione Internazionale Polo. Fanno parte del comitato promotore Marco Di Paola (presidente FISE), Simone Perillo (segretario generale FISE), Alessandro Giachetti (responsabile Dipartimento Polo FISE), Patricio Rattagan (Italia Polo Challenge), Enrico Meneghetti e Fabrizio Paratore. Il sogno è quello di portare il polo sulla neve come sport dimostrativo a una importantissima passerella come i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.