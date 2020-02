Anche Bicocchi a Las Vegas

Non solo Emanuele Gaudiano: anche Emilio Bicocchi (nella foto) si è qualificato per la finale di FEI World Cup di salto ostacoli, in programma a Las Vegas dal 15 al 19 aprile. L’importante verdetto è arrivato a Göteborg (Svezia), con l’ultima tappa del girone Europa Occidentale per la stagione 2019-20.

Il 1° aviere scelto Bicocchi ha così... raggiunto il carabiniere scelto Gaudiano, che s’era già garantito un posto tra i 18 cavalieri da ammettere all’appuntamento di Las Vegas, ai quali si aggiungeranno i qualificati in tutte le altre leghe del mondo. Gaudiano ha chiuso ottavo nel girone con 57 punti, Bicocchi quattordicesimo con 47. L’Italia di salto ostacoli non vedeva due cavalieri azzurri qualificati alla finale nella stessa stagione dal 2000, anno in cui Gianni Govoni (Loro Piana Las Vegas) e Jerry Smit (Lux Z) volarono proprio a Las Vegas.

La tappa di Göteborg è stata vinta dal norvegese Geir Gulliksen con Vdl Groep Quatro (pen. 0, 45”75). Gaudiano s’è classificato sedicesimo con Caspar (8, 68”38). Bicocchi invece non ha gareggiato.