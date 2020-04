Cavalli "liberi” in Liguria

Un'iniziativa importante per il mondo equestre, nel difficile periodo da Covid-19, arriva dalla Liguria dove da ieri, con l’ordinanza 22/2020 del Presidente della Giunta Regionale Giovanni Toti, "tra le attività motorie e all’aria aperta sono consentite le passeggiate a cavallo dalle ore 6 alle ore 22 nell’ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) e esercitati individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente”. Per la stessa ordinanza inoltre “è consentito l’allenamento e l’addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Liguria, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente”.

Va ricordato come giusto venerdì scorso il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola, in una lettera inviata al Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, on. Vincenzo Spadafora, al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, on. Teresa Bellanova, e al sottogretario Mipaaf, Giuseppe L’Abbate, avesse nuovamente sollecitato di prendere in considerazione la riapertura delle attività sportive equestri svolte nei circoli con l’avvio della Fase 2 nell'ambito della lotta al Covid-19.