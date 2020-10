Polo, oggi la finale scudetto

Saranno la squadra romana di Battistoni-Castelluccia (capitano Alessandro Barnaba, Stefano Giansanti, Giordano Magini e Patricio Rattagan) e quella toscana VAS-Pier.Gio. Villa a Sesta (capitano Giorgio Cosentino, Ignacio Brunetti e Eduardo Menendez jr) si sono qualificate per l'odierna finale del Campionato Italiano 2020 di polo, che si disputerà alle ore 11 al Roma Polo Club. Per il terzo posto, alle ore 12, di fronte Nautor’s Swan (capitana Ginevra Visconti, Ginevra D’Orazio, Joaquin e Segundo Capello) e l’altro team romano La Vandea (capitano Therence Cusmano, Matteo Costacurta, Jaimie Le Hardy e Fabrizio Bulgarini). Le altre tre squadre, Los Avellanos-Clanis, Acquedotto Romano e Land Rover, si affronteranno invece nel pomeriggio alle ore 16 in un match “all’americana” valido per il Trofeo Roma Polo Club.

Spettacolari e combattute le sfide disputatesi ieri sui campi del Roma Polo Club e dell’Acquedotto Romano Polo Club. Nell’americana doppia vittoria di Battistoni-Castelluccia su Los Avellanos-Clanis (8-3) e La Vandea (10-5) e di quest’ultima su Los Avellanos-Clanis (9-3). Nelle altre due partite VAS-Pier.Gio. Villa a Sesta e Nautor’s Swan hanno spadroneggiato nei rispettivi match contro Acquedotto Romano (12-4) e Land Rover (10-2).

Nella foto una fase della partita tra VAS-Pier.Gio. Villa a Sesta e Land Rover