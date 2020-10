Verona, conto alla rovescia

Conto alla rovescia per Jumping Verona, che nonostante i problemi legati al Covid-19 si appresta a tagliare il prestigioso traguardo di venti anni della Coppa del Mondo di salto ostacoli a Fieracavalli. La rassegna veneta (5-8 novembre) rinnoverà infatti con la tappa italiana della Longines FEI World Cup (190.000 euro di montepremi per il gran premio), con un evento destinato a segnare un momento importante per tutto il jumping internazionale: il primo CSI-W indoor dell’era Covid-19.

«Il comitato organizzatore di Fieracavalli e di Jumping Verona è pronto a garantire – come sottolinea lo “show director” Riccardo Boricchi - un’edizione che avrà nella sicurezza e nel rispetto delle regole il suo elemento centrale, senza tuttavia intaccare minimamente lo spessore tecnico e spettacolare di un concorso che sui percorsi tracciati da uno chef de piste di calibro mondiale come Uliano Vezzani, vedrà al via nel CSI4*-W i migliori binomi del momento. Un’edizione che avrà un’altrettanto tecnicamente valida appendice con un CSI2* programmato nel fine settimana successivo, dal 13 al 15 novembre».

Questi i cavalieri italiani selezionati per Jumping Verona, ai quali si aggiungeranno altri binomi con wild card del comitato organizzatore:

- Piergiorgio Bucci (Casago, Cochello), campione italiano con accesso diretto al Gran Premio

- Lorenzo De Luca (Catwalk Harry/Nuance Blue VDM Z), Emanuele Gaudiano (Chalou, nella foto), Filippo Marco Bologni (Quilazio), Paolo Paini (Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio), Riccardo Pisani (Chaclot), indicati dal selezionatore azzurro Duccio Bartalucci con accesso diretto al Gran Premio

- Alberto Zorzi (Vauban du Trio), Emilio Bicocchi (Sevillana del Terriccio e Rondine del Terriccio), Giulia Martinengo Marquet (Elzas), Luca Marziani (Lightining), Ludovica Minoli (Jus de Krack), Francesca Ciriesi (Cape Coral), indicati da Bartalucci con necessità di qualifica per il Gran Premio:

- Francesca Arioldi* (Icos, Postino), Filippo Tabarini* (Exquise du Pachis, Cristel/Manou de Muze), Fabio Brotto* (Vanità delle Roane e Vaniglia delle Roane), Federico Ciriesi* (Calais d'Argilla Z, Call Me Spock), Filippo Martini di Cigala** (Unite dell’Esercito Italiano), Giovanni Consorti** (Garezzo)**, Emanuele Bianchi **(Zycalin W)**, Andrea Messersì (Calgary Z), indicati dal selezionatore Marco Porro.



* = senza accesso al Gran Premio; ** = Small Tour