Milano, a San Siro la Jumping Cup 2022

Snaitech, la società organizzatrice dell’evento, conferma dunque il suo impegno con lo sport equestre, la città di Milano e tutti coloro che ne condividono la passione per il mondo dei cavalli, con una novità: la partnership con RCS Sports & Events nella gestione dell’edizione 2022.

Se lo scorso anno le gare andarono in scena a porte chiuse in ossequio agli allora in vigore protocolli per la pandemia, quest'anno il Teatro del Cavallo di San Siro, lo storico e centenario Ippodromo dichiarato monumento Nazionale - interamente realizzato in stile liberty dall’Architetto Paolo Vietti Violi nel 1920 – aprirà le porte a tutti coloro che amano lo sport, la grande equitazione e il cavallo, alternando la passione per la velocità, le corse ippiche serali, a quelle per l'acrobazia e le gare di Salto Ostacoli che andranno in scena nell'ultimo weekend di giugno.

Amazzoni e cavalieri in gara, le tribune con il pieno di pubblico nello splendido Parco di San Siro - adagiato nel cuore della città e nel gioco d'orizzonte dello skyline di Milano, un colpo d'occhio che alterna l'architettura storica delle antiche tribune a quella moderna del CityLife – danno l'idea di quanto l'estate milanese del grande sport e spettacolo sarà impreziosita dalla tre giorni di Salto Ostacoli del Csi 4*.



E sarà, ancora una volta, l'occasione per riaffermare la filosofia degli organizzatori, riassunta in un hashtag efficace: #1horse1world, il cavallo unico protagonista a prescindere dal cimento sportivo e dalla disciplina in un progetto di integrazione tra il mondo dell'equitazione e il mondo dell'ippica già molto apprezzato nella prima edizione. E non solo. L'ippodromo Snai San Siro, ormai da diverso tempo, è divenuto un chiaro punto di riferimento e di socializzazione per la cittadinanza e i turisti, grazie ad una agenda di eventi che spazia dalla musica, alla moda, alla food experience, oltre naturalmente al fitto programma di sport ippici.