Piazza di Siena, a Roma la sfilata di Italia Polo Challenge

ROMA - L’appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i cavalli, per la sfilata delle squadre partecipanti alla tappa romana di Italia Polo Challenge, torneo di arena polo sul campo in sabbia del Galoppatoio di Villa Borghese inserito nel programma di Piazza di Siena. Ci saranno i protagonisti delle quattro squadre partecipanti (Tenuta Montemagno, Us Polo Assn. Team, Harpa Pure Polo Team e Gennargentu Polo Team), ma ci sarà soprattutto la Fanfara dei Carabinieri ad accompagnare i giocatori e i cavalli in una delle location più suggestive della Capitale.