Frecciarossa MJC 2022: pienone di pubblico tra vip, stelle del Salto e leggende dello sport

L'obiettivo, centrato. Alla 'seconda stagione' – in realtà la prima 'vera', considerando l'esordio a tre stelle senza pubblico e in piena pandemia del 2020 – la Frecciarossa Milano Jumping Cup incassa il risultato più atteso e 'inseguito' dal punto di vista della 'contaminazione': l'entusiasmo e la partecipazione di milanesi e dei turisti alla tre giorni di gare internazionali.

A migliaia, in particolare per le gare del weekend, hanno deciso di approfittare della piena ospitalità degli organizzatori e di un'accoglienza molto 'british', tra picnic sul prato e all'ombra del 'boschetto' e bambini – tanti – liberi di scorazzare nelle aree dedicate attorno al campo gara del 4 stelle milanese. Con la partecipazione di autentiche star dell'equitazione – dal numero uno al mondo Martin Fuchs a Steve Guerdat – oro a Londra 2012 - fino agli azzurri Gaudiano, Chimirri, Bologni e Bicocchi, autore di una doppietta in apertura di con la vittoria nei premi Snaipay e Vargroup – e un livello di gara di primo piano, la Frecciarossa Milano Jumping Cup ha superato abbondantemente l'esame che, al di là della tre giorni di gara, era ben presente tra le pieghe di questa edizione.

E cioè il fatto che questo 4 stelle sia stato, di fatto, il test event per l'atteso Europeo del 2023 e che, dal punto di vista della pratica sportiva di base, abbia rappresentato un esempio e uno spot per l'equitazione nella regione più rappresentativa per numero di praticanti e tesserati. Un obiettivo, questo, nella mission più 'naturale' per Sport e Salute e Fise. L'ippodromo di San Siro ha ribadito ancora una volta la sua centralità quale luogo di socializzazione e di sport di grande duttilità nel quadrante milanese, riuscendo tra l'altro a cambiar pelle rapidamente e ospitare gare equestri e corse ippiche nel breve volgere di poche ore – come accaduto sabato scorso - aumentando così l'offerta di spettacolo per le migliaia di persone presenti.