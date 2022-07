FEI World Championships 2022: ok alla riqualificazione dell'Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa

Alla cerimonia, che si è svolta con la conduzione di Roberto Tavani, Delegato allo Sport Regione Lazio, è intervenuto anche Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma e Sindaco di Colleferro.

Ai Pratoni dal 15 al 25 settembre verranno ospitati i FEI World Championships 2022 di due discipline: il concorso completo (15-18 settembre) - che sarà qualificante per i prossimi Giochi di Parigi 2024 - e gli attacchi (22-25 settembre). Inaugurata con l’Olimpiade di Roma 1960, la struttura è tra quelle multidisciplinari più celebrate e ammirate nel mondo equestre. Veronica Cimino, Sindaca di Rocca di Papa, ha sottolineato come «la firma di questo protocollo concretizza ancora di più un lavoro lungimirante che il Comune di Rocca di Papa conduce da anni, attività che hanno portato con il Sindaco Emanuele Crestini all’acquisizione al patrimonio del Comune di Rocca di Papa del compendio e con questa Amministrazione Comunale alla firma della convenzione per la riqualificazione e valorizzazione dell’Impianto sportivo equestre presso i Pratoni del Vivaro. Infatti grazie alla convenzione per la gestione del centro, firmata lo scorso anno con la FISE, è stato possibile approvare un piano di investimenti di 2,4 milioni di euro destinato alla riqualificazione dell’impianto. Oggi, con questo ulteriore contributo straordinario da parte della Regione Lazio, siamo in grado di implementare la qualità dell’investimento sulla struttura, quale unica al mondo, integrando i già previsti investimenti sulle infrastrutture, indispensabili per collegare la frazione del Vivaro alla città, e per dare ulteriore slancio alla promozione di Rocca di Papa».

Anche Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale e Sindaco di Colleferro, ha dichiarato: «la firma del protocollo per Il doppio campionato del mondo di settembre è occasione irripetibile per valorizzare e promuovere "worldwide" un territorio di assoluta bellezza nel quale gli sport equestri e i Pratoni del Vivaro sono terreno ideale. La collaborazione interistituzionale è stata fondamentale per regalare a tutti gli appassionati di equitazione un evento internazionale nel quale la Città metropolitana di Roma ha creduto fin dalla preparazione. Restituire funzionalità a questa struttura, ci consente di promuovere lo sport non solo a Rocca di Papa, ma in tutto il territorio metropolitano. Il lavoro di competenza delle colleghe Consigliere Delegate Alessia Pieretti e Manuela Chioccia, ha favorito in maniera determinante il ruolo politico amministrativo dell’Ente metropolitano».

Zingaretti: "A Pratoni del Vivaro evitata una follia all'italiana"

«Ci siamo buttati con tutta l’anima su questa bellissima avventura, l’investimento economico è stato importante e la collaborazione tra più attori determinante. Qui ai Pratoni del Vivaro abbiamo evitato una delle tante follie all’italiana e su questo modello provvederemo alla riqualificazioni di altri impianti nella nostra regione». Sono queste le parole di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, intervenuto in occasione della firma del protocollo d’intesa per la riqualificazione dei PratoniI del Vivaro, prossimo teatro del Mondiale di completo e attacchi. «Sessantadue anni dopo l’Olimpiade del 1960, i mass media torneranno a parlare di questi luoghi perché a settembre il Campionato Mondiale sarà visto in tutto il pianeta terra - prosegue Zingaretti -. Vogliamo raccontare un posto unico nel Lazio ed in Italia. Stiamo ancora combattendo il Covid, la parte sanitaria è forse archiviata, ma rimangono gli effetti come la paura di imprese e famiglie; ma bisogna costruire la speranza e non cedere alla paura. Qui lo abbiamo fatto, la Regione Lazio ha provato ad essere un collante tra le varie figure coinvolte e si è creato un clima magico. Stiamo lavorando con lo stesso metodo in tanti altri dossier perché un grande gioco di squadra porta a questi risultati", ha concluso Zingaretti.

Di Paola: "Pratoni del Vivaro posto magico, il rilancio creerà economia"

«I Pratoni del Vivaro sono un posto magico. Questo per noi è un doppio evento perché qui a settembre ospiteremo il Campionato Mondiale di sport equestri che saranno qualificanti per Parigi 2024. Questo però è anche il momento per festeggiare il momento della rinascita di un luogo per noi importantissimo, che ha ospitato grandi eventi a partire dall’Olimpiade del 1960». Sono queste le parole di Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, in occasione della firma del protocollo d’intesa per la riqualificazione dei Pratoni del Vivaro che ha visto tra i presenti anche Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. "Rilanciamo questo posto e abbiamo la possibilità di creare economia perché stiamo investendo e qui un doppio ringraziamento va alla Regione Lazio che ci sta dando contributi importanti - prosegue Di Paola, orgoglioso della possibilità di poter ospitare il Mondiale nella cornice dei Pratoni del Vivaro -. Sul territorio laziale organizziamo tanti eventi e finalmente abbiamo l’occasione di riutilizzare questa location. Alle premiazioni della rassegna iridata sarà presente Thomas Bach, numero uno del CIO e sarà un onore per noi", conclude Di Paola.