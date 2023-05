Piazza di Siena si prepara a 'Prato senza Frontiere'

ROMA - Cresce l'attesa per lo Csio di Piazza di Siena, manifestazione in programma dal 25 al 28 maggio. Per celebrare il 'Prato senza Frontiere', FISE e Sport e Salute hanno ideato una nuova via di ingresso per i cavalli sul campo gara: non accederanno direttamente da Viale Pietro Canonica, ma passeranno sotto la tribuna autorità e sfileranno ai piedi della Casina dell'Orologio, riaffermando quel rito tempo-spazio che da anni caratterizza la nuova vision di Piazza di Siena.