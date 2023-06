L'inclusione delle persone diversamente abili in un evento romano

Fervono i preparativi per la Festa Sociale di Equitazione e Inclusione del 17 p.v.. L'evento, patrocinato dall' VIII Municipio di Roma, sarà interamente dedicato all'inclusione delle persone diversamente abili. Sede della manifestazione è il Centro Torricola, punto di riferimento storico della Capitale per il lavoro sul sociale, in particolare quello mediato dall'azione dei cavalli. Qui, fin dagli anni '80, uno staff specializzato e rinnovato nel tempo, si occupa di seguire persone affette da patologie mentali, fisiche e sensoriali attraverso la pratica dell' equitazione.