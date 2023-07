Italia Polo Challenge, la prima volta di Marco Pala, sardo doc: esordio a 16 anni

Le storie più belle nascono spesso da una casualità: manca un big, debutta un giovane. Succede anche ad Abbiadori , dove da stasera iniziano le partite di Italia Polo Challenge , circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri che per il terzo anno di fila fa tappa in Sardegna . Davide Fioranelli , uno dei 12 protagonisti del torneo – a cui partecipano quattro squadre da tre giocatori ciascuna – raggiungerà l’isola soltanto domani. E allora ecco la grande occasione per uno dei talenti scintillanti della cantera sarda: al posto di Fioranelli giocherà Marco Pala , 16 anni, nato e cresciuto a Olbia . Qui c’è uno dei “settori giovanili” del polo più importanti d’Italia, con Marco solo tre giorni fa ha superato l’esame di “abilitazione” per poter giocare a polo. Teoria e pratica, come per la patente di guida: «Si studia molto, soprattutto il regolamento – racconta –. La prova pratica, invece, prevede la simulazione di situazioni di gioco: per fortuna è andato tutto bene».

Vita sul cavallo

È nato su un cavallo, Marco: la mamma, Piera Monti, è la promotrice dell'attività giovanile di polo in Sardegna e presente ad Abbiadori per le esibizioni di polo pony che precedono la competizione dei grandi. «È tanto che aspettavo questo momento – dice Marco, studente di ragioneria –. Con i pony le partite sono andate bene, ora sono pronto per i cavalli. Ho iniziato a giocare a polo da un anno: prima mi allenavo ma non avevo mai fatto partite. Il ritmo di allenamento? Monto tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno».

Pala definisce «abissale» la differenza tra il salto ostacoli e il polo: «L’unica cosa in comune è il cavallo, la vera passione di famiglia. Non ho mai praticato altri sport, ma l’emozione per il debutto è grande: mi sento più sicuro perché qui c’è il mio mister, Franco Piazza». Piazza è il selezionatore della Nazionale che ha conquistato l’argento nell’Europeo femminile di Punta Ala e di quella maschile che a settembre difenderà il titolo a Dusseldorf: «Dicono che abbia delle qualità, ma preferisco sempre giudicare gli altri. Piazza mi dice di giocare come so e soprattutto di avere coraggio, valore che nel polo è fondamentale».

E chissà quale sarà l’accoglienza di compagni e avversari: il giovane Pala, però, ha le idee chiare. «Da parte mia, massimo rispetto perché davanti troverò avversari più esperti e quindi più forti. Ma io non sono ancora sbocciato…». Come lui, tanti altri ragazzi della cantera sarda: «Cristian Ledda è il mio migliore amico, gli voglio un bene dell’anima. Sogno un giorno di giocare nella sua stessa squadra, nel polo dei grandi». Per Marco, intanto, un sogno che si realizza: la Sardegna, invece, torna ad avere un giocatore di polo a 50 anni di distanza da Italo Focacci.

Il torneo

Stasera, ad Abbiadori, prende il via Italia Polo Challenge: le prime due squadre a scendere in campo saranno U.S. Polo e Natuzzi (ore 19.30), a seguire in campo Union e Petra Bianca. Si andrà avanti a ritmo di due partite a sera anche venerdì e sabato, giorno della finale. L’ingresso al Centro Sportivo Andrea Corda di Abbiadori è libero, con la possibilità di godersi musica dal vivo, degustazioni eno-gastronomiche e dj set, con il villaggio ospitalità allestito da Natuzzi a pochi passi dal campo che permetterà a tutti gli spettatori di vivere un’esperienza all’insegna del divertimento.