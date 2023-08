Equitazione, salto ostacoli: a Milano Europeo con 26 Nazioni

Conto alla rovescia per l’Europeo di salto ostacoli a Milano (30 agosto-settembre, all’Ippodromo Snai San Siro), che assegnerà tre pass olimpici a squadre per Parigi 2024. Lunedì la FISE ha infatti comunicato la lista di 10 azzurri, 5 dei quali saranno in gara (4 a squadre e 1 a titolo individuale): Piergiorgio Bucci, Emanuele Camilli, Francesca Ciriesi, Lorenzo De Luca, Antonio Maria Garofalo, Giampiero Garofalo, Emanuele Gaudiano, Francesco Turturiello e Alberto Zorzi. Ieri invece la FEI ha diffuso l’elenco delle iscrizioni nominative con 91 cavalieri e amazzoni di ben 26 nazioni, 16 delle quali in gara anche a squadre (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria) e 10 solo a titolo individuale Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Israele, Lussemburgo, Macedonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Ucraina). La lista diventerà definitiva alla mezzanotte di lunedì.