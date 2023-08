Palio di Siena, trionfa l'Oca con il cavallo scosso

SIENA - La contrada dell'Oca si aggiudica l'edizione 2023 del Palio di Siena , dedicata alla Madonna dell'Assunta che si è disputato in Piazza del Campo nella città toscana. Trionfo dell'Oca, dopo 4 anni di assenza, con il cavallo scosso dopo la caduta del fantino Carlo Sanna detto ' Brigante '.

Palio, Zio Frac trionfa per la seconda volta

Secondo successo per il cavallo Zio Frac dopo la grande festa datata luglio 2022, montato un anno fa dal Brigante. L'Oca ha poi preso le redini della gara in seguito alle cadute di Giraffa e Pantera, succedutesi in testa.