Turismo sportivo, Milano in prima fila. E all’Europeo di Salto Ostacoli fan da oltre 20 Paesi

Se è vero che il 2023 ha accentuato la ripresa del turismo sportivo, tornato ormai ai livelli pre-pandemia per volume d'affari, Milano può a buon diritto rivendicare un ruolo primario per questo settore in Italia. Che, dato non trascurabile, incide per il 3,4 sul pil (prodotto interno lordo) nazionale, con il suo giro d’affari superiore ai 7,2 miliardi di euro.

L'edizione 2023 di “Italia. Open to Meraviglia-Fei Jumping European Championship”, in programma fino a domenica all'Ippodromo Snai San Siro, è infatti soltanto l'ultimo grande evento in ordine di tempo ospitato dal capoluogo lombardo. Nell’arco di appena 43 giorni! L'Europeo di Salto Ostacoli – l’apice delle gesta di cavalli, amazzoni e cavalieri - segue infatti la World Cup di Ginnastica Ritmica, i Campionati Mondiali di Scherma, i Campionati Europei Femminili di pallavolo (nella vicina Monza) e precede la Milano21 Half Marathon e il Premier Padel P1. Senza dimenticare capisaldi come la Milano-Sanremo di ciclismo o il Gran Premio di Formula Uno di Monza.

L'Ippodromo Snai San Siro ha fatto registrare una forte presenza straniera - con spettatori e ospiti provenienti da oltre 20 Paesi - sulle tribune degli europei: un aspetto che conferma la dimensione internazionale di Milano. I dati diffusi recentemente indicano come nel mese di luglio – miglior mese di sempre per il turismo milanese - fortemente connotato dal calendario di eventi sportivi di livello mondiale, siano sbarcati a Milano 871.418 turisti (+33% sul 2019, +25% sul 2022) mentre nell'area Urbana (città metropolitana + provincia Monza Brianza) luglio 2023 abbia fatto registrare 1.175.591 arrivi (+ 23% sul 2019, + 25% sul 2022). Il paragone con il 2019 è inevitabile per due motivi: è stato l'ultimo anno pre-Covid e soprattutto anno d'oro del turismo a Milano, con 7,5 milioni di arrivi in città e più di 10 milioni nell'area urbana.

Dunque, una Milano che ribadisce le sue capacità organizzative e che è già sulla buona strada per intercettare la potenzialità future del turismo sportivo. Un ideale, ulteriore trampolino di lancio per Milano-Cortina 2026, la venticinquesima edizione dei Giochi Olimpici invernali, l’appuntamento sportivo per antonomasia, quello più importante, prestigioso ed emozionante. Del resto, il legame tra i cinque cerchi e il Fei Jumping European Championshp è già saldo, visto i tre pass per le Olimpiadi di Parigi che la manifestazione ha messo in palio. Quello tra Milano e i grandi eventi sportivi, insomma, è sempre più un binomio indissolubile.