Salto Ostacoli, il duello nella storia dei fratelli Fredricson

Jens Fredricson sta vivendo da protagonista assoluto il Campionato d’Europa di salto ostacoli gli ‘Italia. Open to Meraviglia - FEI Jumping European Championship Milano2023’ , che si chiudono domani all’ Ippodromo Snai San Siro .

Dopo aver contribuito in maniera decisiva alla vittoria della medaglia d’oro a squadre della Svezia, domani il 55enne svedese affronterà infatti la finale individuale in testa alla classifica provvisoria che guida con zero penalità.

Ciò malgrado, di sé continua a dire di essere ‘soltanto’ il fratello maggiore del più famoso e titolato Peder (4 medaglie Olimpiche, 2 Mondiali e 3 Europee) anche se, in realtà, negli ultimi tempi è proprio lui a tenere alto il nome di famiglia.

Ed è proprio questo ‘affaire’ famigliare a rendere la finale individuale di domani ancor più importante per Jens che ha la possibilità di eguagliare il fratello, oro all’Europeo di Goteborg nel 2017.

Se riuscisse nell’intento, e c’è da star certi che farà di tutto per farlo, Jens e Peder Fredricson diventerebbero la seconda coppia di fratelli a vincere un titolo europeo continentale dopo i mitici Alvin e Paul Schockemoehle, scrivendo così un’altra pagina della storia degli sport equestri.

Il cavaliere svedese rimane però con i piedi ben saldi per terra. Sa benissimo che domani, insieme al suo fenomenale Markan Cosmopolit, dovrà dare il meglio contro avversari temibilissimi.

Subito dietro di lui nella classifica provvisoria in vista della finale riservata ai ‘top 25’ dell’Europeo, ci sono infatti altri quattro cavalieri di primissimo piano come lo svizzero Steve Guerdat, l’irlandese Michael Duffy, il francese Olivier Perreau e il britannico Ben Maher, tutti racchiusi nell’arco di meno di quattro penalità.

Per ambire ad una medaglia nessuno di loro può quindi permettersi un errore, rendendo la finale del Campionato Europeo 2023 di Milano una delle più avvincenti di sempre.