La Formula 1 dell'equitazione torna a Roma, al Circo Massimo il Longines Global Champions Tour

ROMA - Ancora pochi giorni e a Roma sarà di nuovo grande equitazione internazionale. E, a fare da cornice, ci sarà ancora una volta un Circo Massimo col colpo d'occhio delle grandi occasioni. Torna a Roma il Longines Global Champions Tour, il più prestigioso circuito mondiale di salto ostacoli sarà di scena nella Capitale dal 15 al 17 settembre per la sua quattordicesima tappa stagionale. L’attesissimo concorso capitolino, penultimo ed elettrizzante atto del tour che precederà il gran finale di Riad prima dei Playoff di Praga, vedrà anche quest’anno la partecipazione dei binomi più titolati del pianeta in una straordinaria tre giorni di sport e intrattenimento a porte aperte. Dopo aver toccato le destinazioni più iconiche del pianeta in 13 Paesi di 3 Continenti, l’edizione 2023 dell’ormai celebre “Formula 1 dell’equitazione” sancirà il suo ottavo anno nella Città Eterna, il terzo consecutivo nel maestoso scenario del Circo Massimo. Tantissimi i campioni in gara attesi all’ombra del Palatino per le due competizioni regine del Longines Global Champions Tour e della Global Champions League, che come di consueto saranno impreziosite per tutto il weekend da un nutrito programma di concorsi nel CSI2 e nel CSI5 con un montepremi complessivo in palio di 650.000 euro. La spinta del pubblico capitolino sarà tutta per i cavalieri azzurri che si confronteranno con l'élite mondiale del salto ostacoli, non mancherà il sostegno neanche per il team dei Rome Gladiators pronto a tornare nell’arena del Circo Massimo per la competizione a squadre della Global Champions League.