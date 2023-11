Coppa Lazio, Trofeo Fratelli D’Inzeo 2023: lo show del salto ostacoli

La città di Terracina , in provincia di Latina, si prepara a ospitare dal 3 al 5 novembre una delle più importanti manifestazioni di salto ostacoli, la Coppa Lazio - Trofeo Fratelli D’Inzeo . Organizzata dal Comitato Regionale FISE Lazio (Federazione Italiana Sport Equestri), la manifestazione è una sfida agonistica in grado di appassionare non soltanto gli appassionati dell’equitazione, ma gli sportivi tout court, grazie anche alla sua peculiare forma di gara, che tiene col fiato sospeso il pubblico fino alla fine.

Vera e propria vetrina per le Associazioni della Regione, la prima edizione della Coppa Lazio si tenne nel 1960 nel Galoppatoio di Villa Borghese: la prima ad entrare in albo d’oro fu la squadra dei Carabinieri. Quest’anno l’evento per la prima volta farà tappa al Centro di Equitazione dell’Hermada di Terracina, uno dei più importanti poli di equitazione del nostro Paese, soprattutto per la macro-zona del Centro-Sud. La struttura è dotata di tre campi scoperti e uno coperto, oltre a numerosi box per accogliere i cavalli e strutture per la ristorazione, e organizza regolarmente concorsi di salto ostacoli di alto livello, ai quali partecipano numerosi atleti provenienti dalle Regioni limitrofe.

La Coppa Lazio è una gara a squadre di salto ostacoli, riservata ai cavalli, alla quale possono partecipare esclusivamente gli atleti dei Circoli del Lazio. I quattro cavalieri che compongono la squadra eseguono ognuno un percorso che, per ogni binomio, presenta un'altezza diversa (cm. 115 -120 - 125 - 130); al termine del primo percorso le prime 6 Squadre, in base alla somma delle penalità dei migliori 3 percorsi, disputano la seconda manche con tutti i concorrenti. Dopo la seconda manche, in caso di parità di penalità, per l’assegnazione delle medaglie è previsto lo svolgimento di un barrage a tempo, cui sarà ammesso un solo componente per squadra su un percorso ridotto nel numero di ostacoli, di altezza 130 cm.

Previste cinque competizioni totali con l’inedito Trofeo delle Associazioni

Del fitto programma di gare fanno parte anche altre tre competizioni: la Coppa Lazio Pony Elite, con altezze di cm. 80, 90, 100, 105; la Coppa Lazio Pony, riservata ai giovanissimi allievi che si affacciano al panorama agonistico, su ostacoli di cm. 40, 50, 60, 70; e il Trofeo Fratelli D’Inzeo, al quale partecipano cavalieri amatori di ogni età su cavalli con percorsi di altezza cm. 90, 100, 105. Inoltre, al termine dell’evento sarà consegnato il Trofeo Challenge Adriano Capuzzo, destinato alla squadra che nell’ambito delle quattro competizioni avrà collezionato la migliore somma di punteggi.

Istituito nel 2011, questo trofeo è intitolato a una eminente figura dell’equitazione a livello internazionale, che dopo una lunga carriera di cavaliere prima e, successivamente,di istruttore, formatore e dirigente federale, è stato per due mandati Presidente del Comitato Regionale FISE Lazio. La squadra che per tre anni, anche non consecutivi, avrà vinto il trofeo potrà definitivamente custodirlo nella bacheca del Circolo. Dal 2011 a oggi sono due le Associazioni che possono vantarsi di averlo vinto definitivamente: il Kappa Equestre di Fiumicino (2014-2015- 2016) e il Parco dell’Insugherata di Roma (2020-2021-2022).

Per concludere, quest’anno ci sarà una novità: un quinto premio, il Trofeo delle Associazioni, rivolto principalmente agli allievi che svolgono l’attività equestre con i cavalli di proprietà dei Circoli, al fine di garantire ad ognuno la possibilità di prendere parte a queste giornate di sport e convivialità, tutti uniti dalla passione per questa disciplina.