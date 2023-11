L'equitazione del Lazio protagonista nel fine settimana del 3-5 novembre

La seconda parte della stagione agonistica 2023 ha regalato momenti di grande soddisfazione per i risultati conseguiti dagli atleti del Lazio. Nei Campionati Italiani Assoluti di Concorso Completo di Equitazione, che si sono svolti presso il Centro Equestre Militare di Montelibretti, conquista la medaglia di bronzo l’assistente capo delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli in sella a Quick Joe, cavallo irlandese del 2009. Il binomio, partito dalla nona posizione dopo la prova di Dressage, realizza il netto in salto ostacoli e, nella prova finale di cross country, mette a segno un percorso indenne da penalità agli ostacoli sull'impegnativo percorso di campagna, con un leggerissima infrazione sul tempo che non pregiudica la conquista del terzo posto.