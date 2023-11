Fieracavalli, EQUtv presente a Verona al padiglione 2 con il proprio studio televisivo

EQUtv , l’emittente televisiva del Masaf visibile in chiaro sul canale 151 del digitale terrestre, sul 220 della piattaforma Sky e sul 51 di tivùsat, sarà presente alla 125ª edizione di Fieracavalli presso il Padiglione 2 di Veronafiere per tutta la durata della manifestazione, in programma dal 9 al 12 novembre.

Per l’occasione è stato allestito uno studio televisivo che accoglierà non solo collegamenti e dirette tv, ma anche i numerosi ospiti che saranno presenti a Verona per partecipare all’evento espositivo leader del panorama equestre internazionale. Sempre dallo studio verranno coordinati i quotidiani collegamenti live con due troupe di inviati itineranti tra gli stand e il pubblico presente in Fiera, per scoprire e raccontare tutto il meraviglioso mondo del cavallo.

Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 novembre il canale seguirà qualifiche e finali del ‘Salto in libertà’ per i cavalli di 3 anni, con collegamenti in diretta dalla postazione esclusiva a bordo ring, dalla quale gli inviati di EQUtv raccoglieranno i commenti a caldo dei protagonisti.

Sempre all’interno del padiglione Masaf le telecamere di EQUtv riprenderanno e seguiranno i convegni tecnici e politici delle varie componenti della filiera, mentre nei giorni successivi verranno trasmesse delle ‘pillole’ su tutte le curiosità e su ciò che di interessante è avvenuto nelle quattro giornate di Fieracavalli.

«EQUtv sarà presente durante tutta la manifestazione, raccontando uno degli eventi più prestigiosi sostenuti dal Masaf, – dichiara Maria Chiara Polselli, amministratore delegato di Epiqa – promotore, tra l’altro, anche di diverse iniziative tra cui le finali del Circuito Allevatoriale nelle discipline Obbedienza e Andature, Morfologia e Salto in Libertà. Grazie alla posizione strategica all’interno del Padiglione 2, il canale tv ospiterà i protagonisti del panorama equestre ed ippico presenti a Fieracavalli, così da coadiuvare il confronto sul presente e sul futuro del comparto. Il nostro palinsesto è stato programmato per mettere in risalto ogni sfaccettatura di questa 125ª edizione tra convegni, spettacoli e competizioni. Fondamentale sarà ascoltare anche la voce istituzionale, pertanto le nostre telecamere saranno presenti ai convegni programmati dal Ministero».

Fieracavalli festeggia 125 anni a Veronafiere con 2.500 cavalli di 60 razze diverse. Quattro giorni tra eventi sportivi in cui gli operatori del settore e gli appassionati potranno scoprire l’affascinante mondo equestre. Con 12 padiglioni e 6 aree esterne, la superficie coperta dalla fiera sarà di oltre 128mila metri quadrati; presenti anche 35 associazioni allevatoriali e ben 700 aziende espositrici provenienti da 25 Paesi nel mondo. In calendario sono programmati più di 200 eventi diversificati tra competizioni, spettacoli e convegni. E sono 25, invece, le delegazioni di buyer esteri invitati in fiera e selezionati insieme a ICE-Agenzia, tra cui Brasile, Canada, Cile, Cina, Ungheria, India, Indonesia, Messico, Oman, Paraguay, Perù, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Uruguay.