Fiera Cavalli Verona 2023, i risultati degli atleti del Lazio ad ARENA FISE

Si è svolta dal 9 al 12 novembre la 125ª edizione di Fiera Cavalli Verona , tradizionale punto di riferimento per gli appassionati di equitazione e per gli operatori del settore. La kermesse scaligera, oltre ad aver ospitato la tappa del circuito Longines FEI Jumping World Cup ™ di Verona, ha visto protagonisti atleti a livello nazionale arrivati da venti Regioni nel padiglione Arena FISE .



Nel Gran Premio delle Regioni - Premio Kep Italia, riservato ad allievi fino a ventuno anni, vinto dalla Lombardia, la squadra del Lazio, dopo una prima manche che per quanto riguarda le prestazioni di alcuni binomi non ha rispecchiato i valori in campo e che ha visto chiudere la compagine regionale all'undicesimo posto provvisorio, durante il secondo percorso di domenica ha avuto una forte reazione, affrontando i tracciati di gara con piglio decisamente diverso, tale da consentire di scalare vertiginosamente la classifica, raggiungendo il quarto posto finale, potendo contare sulle impeccabili prove di Lorenzo Privitera e Tommaso Arricca, esenti da errori nei due percorsi di 1.30m.

Una grande prova di carattere dimostrata dal team guidato da Antonio de Cesaris, formato da: Filippo Cinelli (Scuderie Cinelli) su Chappeau Imoo Z (15/0), Lorenzo Privitera (Horse & Fun Jumping Team) su Pimpelmees Van de Lentamel (0/0), Tommaso Arricca (I Pioppi) su Heavy Plot (0/0), Francesco Preziosi (GLA STables Team) su Bejin (12/8) e Julian Anthony Bernini (Horse & Fun Jumping Team) su Bon Fire Heart (16/0, individuale).

Melissa Sciangula e Diletta Muni ai vertici delle Coppe Pony. Settimo posto per il Lazio nella Coppa delle Regioni Pony

Per quanto riguarda le gare riservate ai Pony, importanti successi individuali per Melissa Sciangula (CKD Sport Horses) su Demeter D'Hurl' Vent che vince la Coppa Campioni Pony - Premio My Horse (h110) e Diletta Muni (MC Jumping Stable) su Angela du Boc che vince la Coppa Gold Champions - Premio Equitatus (h115). Settimo posto per Greta Arduini (Accademia Dressage & Jumping) su Sodar'S Lad.

Nella Coppa delle Regioni Pony, vinta dalla Lombardia, la squadra del Lazio, guidata da Maria Luisa Pollastrini, conclude al settimo posto, con Maria Privitera, Charlotte Maccagnani, Melissa Sciangula e Diletta Muni.

Tra le cerimonie di premiazione svolte a Verona, di particolare significato il riconoscimento conferito dal Presidente FISE, avv. Marco Di Paola, alla Nazionale Italiana Ambassador (cavalieri over 45) per la vittoria della medaglia d'oro a squadre al Campionato Europeo Ambassador dell' AJA, tenuto ad Hardelot, in Francia, dal 7 al 10 settembre 2023, conquistata da Chiara Poletti e dagli atleti del Lazio: Gabriella Bastelli, Gianluca Bocache ed Enrico Muzio, che si è fregiato anche del titolo di campione a livello individuale.