FISE Lazio, si chiudono le stagioni agonistiche del Salto Ostacoli e del Dressage: i risultati del weekend

La stagione agonistica del Salto Ostacoli del Comitato Regionale FISE Lazio si è conclusa, domenica 17 dicembre, presso gli impianti del Centro Ippico Casale San Nicola di Roma, con i Campionati Regionali Indoor 2023, a cui hanno preso parte circa 220 binomi tra cavalli e pony che si sono contesi ben 13 Titoli in palio, sui percorsi allestiti dal Direttore di Campo, sig. Andrea Bruno.

A congratularsi con gli atleti e a consegnare le medaglie durante la cerimonia di premiazione il Presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Sport Equestri, avv. Carlo Nepi, il Vicepresidente, dott. Pietro Farina e il consigliere Antonio De Cesaris, alla presenza dello Show Director Marco Bergomi che ha garantito la piena riuscita della manifestazione.

La Classifica Finale del Campionato Assoluto, di altezza m.1,35 ha incoronato, con la medaglia d'oro, l’Assistente Capo delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli su Bolscoi di Vallerano, argento per Giacomo Maria Maffei su Plastico, bronzo per Beatrice Mascioli su Sahara D'Isca Z.

220 binomi in gara per 13 titoli. La stagione del Salto Ostacoli si conclude coi Campionati Regionali Indoor al Circolo Ippocolo Casale San Nicola Nel Campionato 1° Grado di m.1,25: medaglia d'oro per Bianca Cervone su Nabila De Reve, argento per Mattia Zangheri su Zero Impact Primo e bronzo per Riccardo Ventimiglia su Ivy Blue. Il vincitore dell’oro nel Criterium Ambassador m. 1,15 è stato Marco Passeggio su Guardian. Il primato nel Criterium 1° grado m. 1,15 è stato conquistato da Martina Cursio su Ildegard Van Armidda.

Il Campionato Brevetti m.1,10 è stato vinto da Giulia Marciante su Zucchero del Giglio. Nel Criterium Brevetti m. 1,00 la campionessa è Sara Calitri su Bumerang. Il Trofeo Brevetti m. 0,90: è andato a Viola Guido su Quimable Z.

Per quanto riguarda le gare riservate ai binomi pony, nel Criterium Pony Emergenti m. 1,15: ha vinto Giorgio Marini su D' S' Shadow'S Son. Il Campionato Pony Esordienti m. 1,10: ha incoronato Guendalina Gori su Black Mamba. Nel Campionato Pony Speranze m. 1,00, medaglia d'oro per Giulio Dell'Amore su Nation Cup. Il Campionato Pony Promesse m. 0,90 è stato appannaggio di Ginevra Cirillo su Namaste. Nel Campionato Pony Debuttanti m. 0,80: la medaglia d'oro è andata a Christian Sabellico su TS Akyra. Molto combattuto il Campionato Pony Avviamento m. 0,70, con ben 48 concorrenti al via, che ha eletto vincitrice della medaglia d'oro Giada Maria Rossi su TS Saphira.

In contemporanea, si chiude in un clima festoso e natalizio anche la stagione agonistica regionale della disciplina del Dressage, con la Finale del Trofeo Invernale, presso gli impianti del Circolo Equihome della famiglia Reggiani Viani. Oltre ai Titoli in palio, durante la manifestazione, si è svolto il tradizionale Trofeo di Natale a squadre, un appuntamento finalizzato alla valorizzazione dell’attività nelle categorie “Ludiche”, bacino di attività sportiva propedeutica alla costruzione di un percorso agonistico di maggiore impegno. Ad aggiudicarsi il Trofeo di Natale, quest’anno, è stata l’Associazione Eden, con un totale di 259,250 punti %, che ha schierato Susanna De Min, Federica Elefante, Tommaso Balduini e Lavinia Mari. Secondo posto per il Circolo Emozioni Equestri, con Alessandro Galli, Ludovica Puccia, Maria Sole Maglione e Emanuela Tomassini (241,000 %). Terza posizione per i “padroni di casa” di Equihome, con Olena Mulargia, Eva Sivric, Matilde Russo e Hidalgo Mulargia.

Vince il Titolo di “Top Rider”, con la percentuale complessiva di 167, 750 punti, l’allievo dell’Horse Farm, Stefano Giannetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA