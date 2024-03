Piazza di Siena 2024: parte il reclutamento dei volontari

Mancano due mesi alla novantunesima edizione dello CSIO Roma PIazza di Siena Master d’Inzeo, in programma dal 23 al 26 maggio nel palcoscenico di Villa Borghese. Anche quest’anno la Federazione Italiana Sport Equestri offre l’opportunità agli appassionati degli sport equestri e di Piazza di Siena di vedere da vicino come si svolge lo CSIO, ma soprattutto contribuire al successo dell’evento. Come? Candidandosi nel team dei volontari ed entrando a far parte della grande squadra di persone che daranno un apporto fondamentale all’evento più importante degli sport equestri italiani, ma che allo stesso tempo avranno l’opportunità di incontrare dal vivo i più forti campioni del salto ostacoli mondiale.